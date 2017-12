Espresso gelingt nicht wie er soll - Vibiemme Domobar

Hey Flo, die Standard 1er vertragen meist 10-12g, von den 7g kannst du dich gleich verabschieden, denke das trifft auf Vibiemme auch zu. Gutmütiger ist aber so oder so das 2er Sieb, gerade Anfängern kann man dazu raten. Das 1er ist gnadenlos, Channeling, was bei dir womöglich Auftritt, zeigt sich dort häufig wenn der Puck nicht ganz perfekt ist.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.