hi! für alle mal so ein kleiner überblick, wo man espresso in leipzig trinken kann.expresso-bar (anfang karl-liebknechtstr. gegenüber LVB-gebäude)geschmacklich sehr gut (schöne schockoladennoten), allerdings wenig crema ,illy-caffe! Jeeppresso-way (gegenüber mdr-gebäude) sehr guter barista der viel ahnung hat, schmeckt gut, aber für meine begriffe könnten die röstungen mehr hergeben.! Absolut SPITZE!caffe-culture (am bahnhof und am uni-gebäude)! Sorry, aber beide besser meiden! Nette Shirts aber keine Ahnung von Espresso!der espresso bei den italienern ist sehr unterschiedlich, keine baristas mit herz für kaffe. segafredo ist auch oft zu bitter und verbrannt (der auf dem bahnhof soll allerdings gut sein)! Im "La grotta" (Pizzaria) gibts lecker Pizza aber nur Sch... Espresso aus nem Haushaltsvollautomaten. Also lieber nen Grappa zum Schlußdies als kleiner schnell-überblick, wenn man einen kleinen espresso trinken möchte (habe bewußt restaurants ausgelassen)grüße! Grüße Dierk