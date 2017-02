Espresso in Stuttgart

Hallo zusammen,



wer in Stuttgart einen guten Espresso oder Kaffee genießen möchte wird im



caffé É in der Hirschstr. 27



bestens bedient. Ein kleines italienisches Kaffee mit Kaffee-Röster Interior, in dem man stets mit einem freundlichen, norditalienischen Bon giorno begrüßt wird. Man wird dort bestens bedient, auch wenn man nur an der Theke im vorbeigehen, im italienischen Stiel einen kurzen Espresso für einssechzig bestellt. Der Espresso ist weltklasse, der Kaffee ist allerdings ein verlängerter Espresso und schmeckt zum Ende hin etwas bitterer.



Auf jeden Fall habe ich in Stuttgart noch keinen besseren Espresso getrunken. Die Bohnen kommen übrigens aus der eigenen Rösterei und sind auch zum Verkauf bestimmt. Ich habe mir gleich mal einen elegant-würzigen, vollmundigen Guatemala mitgenommen – da kann man erst mal nicht so viel falsch machen. Beim Nach-Hause kommen habe ich, trotz vortgeschrittener Stunde, erst mal meine Maschine angeworfen. Auch wenn noch nicht alle Parameter für den Espresso perfekt waren, ließen sich doch die geschmacklichen Möglichkeiten erahnen.



Gruß

Arndt

