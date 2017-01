Espresso-Report Schweiz

Bohne: Kaffee Rast, Malabar

250g Ventilbeutel (Röstdatum 31.03.09)

Gekauft bei Kaffeezentrale.ch



WOW! Crema, Crema, Crema...nichts als Crema! Hab ich noch nie gesehen...der Kaffee lief in einer Vollfüllung aus meinem Einer-Auslauf, also ca. 5mm dicke Crema. Die Tasse war nach 20 Sekunden halbvoll, also noch feiner mahlen...mit ganzer Kraft tampern...immer noch ein Cremaberg, aber etwas feiner und die 25 Sekunden erreicht. Ich musste noch keinen Kaffee so fein mahlen.

Nachdem hier vom Malabar ausschliesslich geschwärmt wird, war meine Vorfreude auf den ersten Schluck auch riesig :lol:

Hmmm...was soll ich sagen...Geschmack??? hmmm...naja...ich weiss nicht so genau was ich sagen soll...ähhm... :roll: also die Crema ist wirklich toll!

Ok, gib dem Malabar noch eine Chance, lasse ihn mal ein bisschen im Schrank und probier ihn in ein paar Tagen nochmals...

Cappuccino: Na, geht doch!!! Ein wunderbar zarter, süsslicher, würde sagen fast schon ein Nutella-artiger Geschmack...aber wirklich nur ein zarter Cappuccino.



Ich hoffe in ein bis zwei Wochen auch einen guten Espresso daraus zu machen. Dass er ein schwacher Kaffee ist wusste ich ja, aber sooooo schwach...mal sehen

