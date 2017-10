Espresso saufende iPhone User - wer noch?

Aber: Was mir völlig unverständlich ist, sind die Beschränkungen und Bevormundungen von Apple. Was soll die Sperrung des Zugriffs auf das Dateisystem? Hierdurch ist es nur über Umwege möglich, Datenbanken von Zusatzprogrammen zu Syncen bzw. überhaupt eigene Dateien (Office..) auf das iPhone zu packen. Auch wird hier peniebel ein Datenaustausch via Bluetooth verhindert - ein Witz!

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.