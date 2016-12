Ne ging nicht um die Gelenke. Hab seit einigen Monaten Probleme mit der Nacken-Schulter-Partie und der Physio mutmaßte einen Vorfall in der HWS, was sich glücklicherweise nicht bewahrheitete, auch keine Arthose oder Abnützung, dafür hat man leider einen anderen nicht wirklich schönen Zufallsbefund gemacht, der aber nicht oder noch nicht relevant fürs Laufen ist. Durchs Laufen auf dem Band hab ich aber nachhaltig meine Haltung verändert. Früher hab ich immer den Kopf stark gesenkt, weil ich gerade viel Waldwege, Schotter- und Feldwege laufe und dazu neige, über die eigenen Füße zu fallenDas hab ich mir auf dem Band mit der Glotze geradeaus vor der Nase abgewöhnt und so hat sich der Zug auf den Nacken verringert, war vergleichbar mit dem Handy-Nacken, da hat man ja einen starken Zug bis an die 45kg und tut nicht wirklich gut.Crosstrainer hätt ich auch genommen, aber da fehlt es an der DeckenhöheAnsonsten hab ich es auch mal mit Rudern probiert, ist nicht meins. Danach seh ich am Nacken aus wie der Hulkund krieg meinen Puls nicht wirklich hoch. Insofern mach ich das eher selten