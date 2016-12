Hallo,



tja dann meine 2 Cents, alte Geschichte:

Ich hatte mir vor Jahren mal einen Jugendtraum erfüllt und einen 911er besessen, Carrera 3.2 Bj 87 217PS mit Kat.

Zum Glück habe ich diese Zeit überlebt (giftiges Fahrverhalten mit Heckmotor und kurzem Radstand),

weder ABS noch Airbags und der Tank vorne in der Schusslinie.



Fahren mit dem Wagen war (nach ein paar Optimierungen) ein Traum, insbesondere die Sicht nach vorne

mit den 'Ofenrohr' Kotflügeln und der Sound. Tanken und insbesondere Wartungsaufwand und -kosten weniger.

Irgendwann wurde der Motor dann undicht (Ölverlust) typisches 911er Leiden

und nach einigen weiteren Umständen habe ich ihn dann schweren Herzens wieder verkauft.



Mittlerweile habe ich diese 'Sucht' überwunden, und hoffentlich hinter mir.

So toll diese Klassiker anzusehen und zu fahren sind, man darf den Aufwand der damit

verbunden ist nicht unterschätzen. Allerdings habe ich immer noch einen Satz Zündkabel und

einen Auspufftopf in der Garage liegen, man weiss ja nie ..



Und was an Espressomaschinen toll ist, man kann in Küche oder Wohnzimmer schrauben.



Viele Grüße,

Walter_68