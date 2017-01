Ganz vorne liegen aber meine Colour-Vinyl Alben, vor allem ein paar Live-Bootlegs vom "Swinging Pig" Lable. Mein Lieblingscover ist und bleibt Jethro Tull "too young to die...." - aufgeklappt hat man einen 33x66cm Comic über den letzten Rock'n'Roller in der Hand.....

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.