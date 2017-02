Mühle links finde ich ganz ok, ist bei mir so :

Tamper ganz links, Mühle, Ausklopfkiste, Maschine.

Mit dem ggf sabbelnden ST kommt man so nicht an den Tamper der bei Feuchtigkeit verklebt.

