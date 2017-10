Faema Faemina 3te Generation

Nach 1 Woche hat sich noch immer keiner gemeldet. Die Einschränkung " Kesseldichtung defekt" schreckt offensichtlich ab, preislich liegt sie für eine komplette Faemina im Normalbereich.Also aus Italien einen Dichtungssatz bestellt.Nebenbei mit Google versucht, die italienische Repanleitung zu entschlüsseln. Ja, mich hat der Ehrgeiz gepackt und ich will das Ding wieder flott machen.Die Kolbenbuchse soll eine sehr harte Nuss sein, eine Nacht mit Innotec Rostlöser und ich erspare mir einen Freund zu bitten mir eine Spezialnuss zu drehen.Ein 4er Imbusschlüssel lang mit der kurzen Seite ins Loch und es geht ohne die Bohrung der Buchse zu verdengeln.Zum losbrechen war allerdings ein Durchschlag notwendig inkl leichtem hochziehen des Kolbens.Und da die Elektrik nicht mehr den gültigen Normen entspricht bzw vermutlich nie entsprochen hat, mit Silikonkabeln alles neu verdrahtet.Und damits 100Jahre hält, noch in Silikonschläuchen verlegt. Soll ja was gleich schauen.Die restlichen Teile mit Diversey Taski Sprint Performer E5c gereinigt, den Kunststoffteilen mittels Glyzerin zu neuem Glanz verholfen . Den Reiniger kann ich jedem empfehlen, der Jahrhundertdreck schonend entfernen will. Die fast schon Milimeterdicke Nikotinschicht ging ruck-zuck weg.Und als Belohnung für die Arbeit gabs einen zwar nicht perfekten, aber doch sehr guten Espresso.Warum der Bericht?Als kleines Dankeschön für die zwar schon tw steinalten Forenbeiträge, aber die Links zu Francesco und Orphanespresso waren sehr hilfreich.