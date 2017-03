Faemina Brühdruck / Federdruck

Hallo,



ich bin seit einiger Zeit dabei eine Faemina herzurichten.

Welchen Brühdruck erreicht eine "gesunde" Faemina ? Diese hier schafft keine 5bar, gemessen mit angeschraubtem Manometer am Siebaträger. Ziehe ich den Hebel nach oben, kann ich deutlich mehr als 10bar erreichen.

Soll das wirklich so wenig sein? Ich hab noch nicht versucht damit einen Espresso zu ziehen.



Die Feder hat eine Spannung von ca. 60kg was auf die Fläche des Kolbens von ca. 14 qcm etwa 4,3 kg/qcm (bar) ergibt.

Stellt sich die Frage, ist die Feder hier schlapp, hat jemand mal eine falsche eingebaut oder ist das einfach so bei der Faemina ?



viele Grüße,

Lushi

