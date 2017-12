Feld2 by mbk

Naja ich denke hier wird man sicher davon ausgehen können, dass das der Preis ist, zu dem die Mühle anschließend angeboten wird, ist also was anderes als eine Verkaufsempfehlung, da er ja direkt vom Hersteller kommt.



"Honed" heißt ja anscheinend so viel wie "fein geschliffen", hat das was mit einem veränderten Mahlwerk zu tun?

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.