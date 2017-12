Fiorenzato F4E Nano V2 - Sammelthread

Hmmm, ich kann es versuchen.



Bei meiner Mitica S (Vibra) muss ich ziemlich fein mahlen, daher köttelt ja meine Mignon auch, weil die mit 11bar Druck arbeitet.

Dazu nehme ich ein recht großes Sieb für den Einser Bezug, 9 Gramm, und überfülle es mit ~10,5 Gramm.

Ich mag das recht kräftig.

Diese Kombi macht es aus.

Der Einser Timer ist bei der Fio auf 12 sek. begrenzt und in der Zeit schafft sie die 10,5 Gramm beim sehr feinen Mahlgrad nicht.

Ich müsste also manuell zumahlen, was ja geht, oder den Zweier Timer nutzen weil der auch über 12 sek. einstellbar ist.

Beides ist aber etwas was dann den Kaufkriterien widerspricht.

Ich denke, für die meisten ist das uninteressant oder egal, mir nun nicht.

Der einzige Grund upzugraden, war ja der Komfortgewinn 2 Timer und fluffigeres Mahlgut.

Geschmacklich oder qualitativ war an der Mignon nichts zu nörgeln!

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.