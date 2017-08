First World Problems: Third Wave - Kaffee Nerds

"…Cafés waren einmal Orte der Auseinandersetzung: Es wurde gestritten, Ideen wurden geboren, Revolutionen vorbereitet. In heutigen Cafés in Großstädten ist davon nichts mehr zu spüren: Aus einer Verwahrstelle für Intellektuelle und Bohemiens sind Aquarien für digitale Autisten geworden.…"

.

Was übrigens auch in diesem Forum (leider) so gut wie keinen Raum findet. Und so ähnlich ist es 'da draußen‘, wo die ehemalige 'intellektuelle Kaffeehauskultur' inzwischen vielfach den Bach runter gegangen ist, sich entweder im To-Go-Becher auf der Straße wiederfindet oder in fragwürdigen, technischen Ritualen und Suggestionsformeln ebenso am heimischen Caffè-Altar erschöpft (wenige lobenswerte Ausnahmen bestätigen die Regel). Dahin der ehemalig kultivierte Genuss und das befruchtende Zusammentreffen von Intellektuellen, Literaten – ja, selbst Revolutionen fanden einst ihre geistige Nahrung im Kaffeehaus. Denn ein guter Caffè kann Geist & Phantasie beflügeln, sodenn jemand wenigstens noch fragmetarische Reste davon in sich tragen sollte…Vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit so dann und wann auch mal vermeintlich ‚schlechteren‘ Kaffee zu trinken – dafür jedoch ‚bessere‘ Gedanken zu haben…Gruß, Sebastiano