Hallo Oldiefreunde,seit längerem steht eine Gaggia America bei mir im Flur die nicht länger nur Deko sein soll! An Ersatzteilquellen, Zeichnungen, etc. bin ich natürlich sehr interressiert. Die Maschine wurde mir als "restauriert" verkauft. Was ich vorher schon geahnt hab, hat sich beim zerlegen auch bestätigt ! Pfusch am Bau sozusagen ! Also gut möglich das der Verkäufer das hier liest, der soll sich mal kräftig schämen !!!Bevor es weiter geht, hier die ersten Fotos........als nächstes ging es an die DEMONTAGE.