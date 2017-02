WDT ist billig und genial, OCD wohl eher nichtBügelt und verdichtet nur die Oberfläche.Ich würde generell nur noch eine Maschine mit Temperatursteuerung empfehlen. Bringt sehr viel, trotz eventueller Schwankungen beim Bezug.Die Messingplatte glättet etwas den bananenförmigen Temperaturverlauf und senkt die Temperatur. Könnte also in Deinem Fall etwas bringen.PI geht auch manuell mit Pumpenunterbrecher und Kontrolle über ein Manometer, ist aber natürlich nicht so komfortabel wie mit z.B. itos Drucksensoren und Phasenanschnittsteuerung.Aber: ito ist laut Faustino nix für Laien.Es gibt neben Auber noch fix&fertige Kits von mindestens einem Versender, musst mal hier im Forum suchen.Das Mahlgut der Graefs soll gut sein. Große Gastromühlen sind sicher genauer gearbeitet. Ich würde aber auf den Totraum achten. Liste gibts im Wiki.Würde ich nochmal kaufen müssen, wären SJ oder Macap M4 stufenlos mit Doser meine erste Wahl, mit Umbau des Dosers zu einer Rutsche, also als Direktmahler.