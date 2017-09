Gastroback 42612 Mühle justieren

..... Trotz relativen kurzen Bezug schmeckte der Cappo und espresso gut.. besser- natürlicher als wie ich es von meiner 4 Jahre langen Benutzung einer Nespresso KApesl Maschine gewohnt war... Und ich habe was zum Spielen ! Ein Siebträger ist so ein typisches Männerspielzeug und Respeckt an all die weiblichen Geschöpfe dieser Welt, die Sie beherrschen