Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control baut seit heute (gekauft am 18.7.2012) keinen Druck mehr auf. Heißwasser- und Dampfbezug funktioneren einwandfrei. Die Pumpe macht die entsprechenden Geräusche wie immer.



Nach einem Telefonat mit Gastroback tippt man dort aus der Entfernung auf eine poröse/kaputte Dichtung am Magnetventil. Leider dauert der Service wohl z.Z. 3 Wochen. Die Dame am Telefon war aber sehr freundlich und hilfsbereit. Meine Erfahrung mit dem Service von Gastroback beschränkt sich bisher auf die Bestellung von Wasserfiltern und Reinigungstabletten, was sehr schnell und unkompliziert ablief.



Bisher war ich mit der Maschine hochzufrieden und sie hat uns ca. 5-12 Espressi fast jeden Tag zubereitet.



Nun, ich werde berichten wie es weiter geht - die Maschine bringe ich später zur Post und dann werden wir sehen wie der Service von Gastroback tatsächlich ist.



Viele Grüße,

Michael