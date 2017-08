Geeignetes Mineralwasser in der Schweiz

Darf ich da wieder aktivieren? (Habe schon in einem anderen Thread das selbe gepostet, aber ich bin am verzweifeln . . .)Kirkel gibt es nicht mehr. Was ist nun eure Alternative? Habe das eben erst heute festgestellt. Unser Lidl in Frick hat nur noch die Saskia Quelle Wörth am Rhein. Dieses Wasser ist härter als unser hartes Jura-Wasser. Das ist sehr, sehr, sehr schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich suche nun einen Ersatz, ohne gleich das Haus umbauen zu müssen