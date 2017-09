[Gelöst] Quickmill Orione Panarello entfernen

Diskutiere [Gelöst] Quickmill Orione Panarello entfernen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, heute kam meine neue Quickmill Orione. Ich würde gerne den Panarello (das weiße Plastikdings an der Dampflanze) entfernen, ohne was kaputt zu...