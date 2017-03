Zitat von 'Ingo: ↑ Beim 5min Test mit 5,5A, ist es nicht merklich warm geworden, nicht mal handwarm. Die Heizung vom Gene liegt somit im ohne Kühlkörper definierten Leistungsbereich. Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.

Zitat von 'Ingo: ↑ Wie läuft eine Röstung bei dir praktisch ab? Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.

'Mein Röstprofil' Gene:



5 Minuten vorheizen, aber nicht wärmer als 180°C, sonst wird die Kanne zu warm, und besteht die Chance das man beim

einschütten

örtlich die Bohne versengt, was auf das Geschmack nicht günstig wirkt.



In die 'Trocken/Aufwärm-Phase' will ich die Bohnen nicht aussetzen an richtig heiße Luft, und deswegen stelle die Heizung niedriger ein, auf ein geschätzten 60-70%, wobei ich die Temperatur nicht weiter ansteigen las als 160-170°C. Damit bleibt die Bohnentemperatur (hoffentlich) unter 150°C, so das da nichts passiert außer warm werden und was trocknen.



Mein Ziel ist ein Ausgangslage zu bekommen das ein schnelle Aufstieg nach ein 'vernünftige' Rösttemperatur möglich ist. Der Zeit zwischen die erste gelbe Verfärbung (ende Trockenphase, Bohnentemperatur 160°C) und der 1e Crack (Bohnentemperatur 205°C) soll nach meiner Ansicht nicht so lange dauern. So zwischen 5 und 6 Minuten, maximal 7.



Nach die 5 Minuten 60-70% geht es deswegen 'Vollgas' weiter, bis ich beim anzeigen der 220°C langsam wieder 'von Gas' komme, und das ganze - am liebsten - nicht weiter als 235°C ansteigen lasse.

Der 1e Crack

erfolgt meistens rundum die 13e Minute. Anfangs der 1e Crack gebe ich was Hitze dazu, um fallen der Temperatur zu verhindern, weil das

letzte - schlagartig freikommende Wasser - verdampft.



Ab dann habe ich nur noch einen Ziel, und das ist die 2e Crack so lang wie möglich zu vertagen, ohne das die Temperatur abfallt! Am besten langsam steigt. Abbrechen ist nach meinem Geschmack meistens angesagt wenn die 2e Crack wirklich im Gang ist. Gene zeigt dann zwischen 238°C und





Geringfügig nehme ich dann Änderungen vor, wegen viel Kaff/Spreu, sensible Bohnen, Außentemperatur und Spannung, usw.. Habe zB. ein 220V Heizmodule drin, und wenn es außen warm ist und da liegen wirklich 230V oder mehr an, geht das Ding ab, und versengt die Bohnen. 'Vollgas' wird dann 'fast Vollgas'.





242°C an. Meistens geschieht das rundum die 16/17e Minute.Geringfügig nehme ich dann Änderungen vor, wegen viel Kaff/Spreu, sensible Bohnen, Außentemperatur und Spannung, usw.. Habe zB. ein 220V Heizmodule drin, und wenn es außen warm ist und da liegen wirklich 230V oder mehr an, geht das Ding ab, und versengt die Bohnen. 'Vollgas' wird dann 'fast Vollgas'.