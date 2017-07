Gimoka - Gran Bar

Das ist keine gute Werbung für deine Pizzeria das die auf einen so billigen und extrem robustalastigen Espresso umstellen, ich hab ihn mal aus Not gekauft und fand ihn zuhause grausam, der ital. "Feinkosthändler" bei dem ich ihn gekauft habe, hat auf seiner San Remo sogar was trinkbares produziert ( Respekt ).

Gruss Roger

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.