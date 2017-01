Handhebelmaschine Profitec Pro800

Hallo zusammen,ich habe mich heute fortgebildet und mal interessehalber die Brühgruppe auseinandergebaut.Ich wollte einfach wissen, wie einfach das geht und wie (verschmutzt) sie innen aussieht.Zerlegen geht denkbar einfach, 4er Imbus, Schrauben aufdrehen, Kolben herausziehen, fertig. Nichts steht unter Spannung.Etwas Kaffeefett hat sich mit dem Silikonfett an den Dichtungen vermischt (sieht man nicht auf dem Bild und war auch nicht der Rede wert), die Innenwand der Brühgruppe war an den Laufflächen blitzblank, ebenso das Duschsieb.Wenn das Ganze wieder zusammengeschraubt wird, sollten die vier VA-Schrauben der Brühgruppe ebenfalls mit etwas Fett geschmiert werden, VA hat die unangenehme Eigenschaft sich zu "fressen", die Schrauben sollten auch mit Gefühl angezogen werden.Silikonfett sollte aber keinesfalls fehlen.Überrascht war ich über den geringen Durchmesser der Löcher, durch die das Wasser in die Brühkammer kommt, ich dachte, die wären deutlich größer.GrußLudwig