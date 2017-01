Hebelgruppe schmieren

Das Problem mit niederviskosen Schmiermitteln ist, dass diese sich bei Wärme sehr viel stärker verteilen. An sich stellt OKS hochwertige Schmiermittel her. Ich habe mit Siliconpasten anderer "namhafter" Hersteller ganz andere Erfahrungen gemacht, z.B mit LiquiMoly. Deren Fett trennt sich bei längerer Lagerung in eine flüssige und eine griesige Phase. Die besten Siliconfette habe ich bisher von Baysilone gekauft, die haben drei unterschiedliche Viskosität zur Auswahl - nur falls Deine jetzige Lösung nicht von Dauer ist./M.