Heidelberg - Casa del caffe

Eine sehr nette kleine Bar im italienischen Stil mitten in der Heidelberger Altstadt (Steingasse = Straße die von der Alten Brücke zur Hauptstraße führt).

Der wahrscheinlich beste Kaffee in Heidelberg: Illy / La Cimbali.

Dazu gibt es am Wochenende selbstgebackenen Kuchen und diverse kleine Snacks italienischer Herkunft.



Trotz der Nähe zur Alten Brücke sind fast keine Touristen in der Bar zu finden. Im Sommer kann man auch auf ein paar wenigen Plätzen vor der Bar sitzen und das Treiben in den Straßen beobachten.



Viel Spaß

