Heimbs Kaffee kaufen! Wo nur?

Und um das ganze abzurunden durfte ich vor einigen Wochen miterleben wie der

Dallmayr Prodomo bei Azul in Bremen vom Band lief.

Willkommen in der schönen Welt der Markenvielfalt. ;-)



Ich würde es ja einfach mal in Bäckereien in und um BS versuchen, wenn es denn deinem Wohnort nahe kommt. Ändert nix am Preis aber du musst nicht gleich etliche Kilo kaufen.

