Wie macht man das denn mit dem 12 Jährigen und wo kann man da tricksen?



Normalerweise lässt man die diversen Brände (Ist ja nicht nur bei Whisky so) in Holzfässern reifen.



Bei diesem Prozess diffundieren jedes Jahr bestimmte Mengen des Brandes aus (Ich meine 10%) und werden durch frischen Brand ersetzt.



Nach 12 Jahren hat man dann quasi eine Mischung aus 12 jährigem, 11 jährigem etc.



Wieviel Frischware darf ich den beimischen, damit die Mischung noch als 12 jährig bezeichnet werden darf? Muss der Stoff die ganzen jahre im Fass gelagert sein oder kann ich auch im Edelstahltank mit Holzpellets lagern (Ist ja bei Wein in Mode gekommen)



Ich denke es gibt da massig Möglichkeiten legal zu tricksen...



Gruß



Gerd

