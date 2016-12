Rösterei: Caffé Fausto

Name der Sorte:

Flor de Marcala

Packungsgröße: 1 kg

Preis: 18,40 €

Gemahlen und zubereitet mit: Rancilio Rocky SD und Hario V60 02 Handaufguss

Dosierung: 18 g auf 0,3 L

Gekauft am: 16.09.12

MHD: 14.09.13

Eigenschaften: Nach dem ganzen Quijote Kaffe in letzter Zeit ist dies mal wieder ein klassischer Kaffee. Er schmeckt sehr mild und schokoladig mit einer leichten Würze sowie einer spürbaren Säure. Im Gegensatz zu den meisten fruchtigen Kaffees finde ich die Säure hier aber nicht störend, sondern sie gibt dem Kaffee in meinen Augen ein gewisses Extra. Also sehr lecker.