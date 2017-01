Ingolstadt

Ein Hallo aus dem BrachlandDas Kaffeekontor ist ne gute Anlaufstelle, 2 Sorten Espresso aus ner GB5, frische Bohnen von mehreren Röstern und viele Maschinen zum anfassen (Linea!). Der Laden ist halt etwas ausserhalb der Innenstadt, aber man kann vor der Tür parken.In der Altstadt gibt es ein paar gute italienische Bars: Bar Marinella in der Mauthstrasse (La Brasiliana aus alter E61) und feine Panini/Pizze, ums Eck die Patisserie "Mundgerecht" - top für edles Süßes, und ein kleines äthiopisches Kaffee mit ordentlichem traditionellem Brühkaffee (Cafe Cafcho).Handhebel kenne ich aber keine in der Stadt ;-)Die kleine Rösterei "Cafe am Schloss" hat leider zugemacht, nachdem Angie dort mit Horstie einen Cappu geschlürft hat...Mehr Details gerne per PN ...Gruß,Holger