@ achmed:vielen Dank, ich habs hinbekommen. Obwohl der Tank noch 1/4 voll war, löst der Schalter nicht aus. Ich habe den Tank nun randvoll gemacht, nun funktioniert sie wieder :-DDann kanns ja jetzt ans üben gehen.@all:Ich war am überlegen, ob ich die Maschine entkalken soll. Eventuell sollte ich auch zu einem späteren Zeitunkt den Kessel aufschrauben und falls der zu ist, diesen komplett in Entkalker legen?Von aussen siehts so aus:Wie entferne ich den Kalk an den Rohranschlüssen hin zum Kessel am einfachsten? Wollte nichts beschädigen.Sieht das schon sehr übel aus? An den restlichen Anschlüssen ist nichts dran.