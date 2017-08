Alles über ito

Kurzes Video



Seriously small - 65x56mm. Weniger Fläche als eine Kreditkarte. ​



Display (Option) im Deckel einer Espressomaschine. Lasercut. ​

SICHBAR | UNSICHTBAR



Virtuelles Display ​

OPTIMIERT FÜR ESPRESSO



Druckverläufe wie mit einem Handhebler dank Pressure-Profiling ​

SOFTWARE EINSTELLEN BEOBACHTEN VERBESSERN



Der Statusmonitor zeigt, was passiert ​

GENAU MIT TSIC

Installation mit Klebefüßen und Isolationsunterlage ​



Im "Maschinenraum" einer Silvia ​

Optionen ​

ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)*, unsichtbar, ohne PID-Funktion

ito für einfaches Pressure-Profiling (Preinfusion)* und PID-Funktion, ohne Display aber mit Drehencoder zum Verstellen der Temperatur

ito als sichtbarer PID mit OLED-Grafik-Display, incl. einfachem Pressure Profiling (Preinfusion)*

ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor) aber ohne PID-Funktion - mit Display

ito für volles Pressure-Profiling (mit Drucksensor) und PID-Funktion - mit Display



Silvia-User sollten die orange LED-Lampe hinzufügen.



*: Installationen ohne Drucksensor reichen für Preinfusion der Art "Druckaufbau bis Pi mal Daumen 2bar" und einfache Pumpenleistungs-Profile der Art "irgendwie fallender Druck", aber nicht für reproduzierbare Druckprofile.



Bestelle bei Software & Circuits, z.B. durch Klick auf eine Beispielkonfiguration. Du erhältst am nächsten Tag ein Angebot. Die Bestellannahme beginnt am 12.8. und endet bei Ausverkauf der Produktionskapazität, spätestens nach 7 Tagen. Danach sind bis zur nächsten Produktion keine Bestellungen möglich.



Ablauf



Nach der Bestellphase werden die Bauteile bestellt. Für diese Produktion müssen Komponenten in Asien bestellt werden. Das ist zeitlich kaum planbar, da die Verzögerungen bei Post und Zoll schwanken. Ich setze 6-8 Wochen an, was bedeutet, dass alle Komponenten für die eigentliche Produktion bis Mitte Oktober eingetroffen sein sollten. Der voraussichtliche Auslieferungstermin wäre ca. 7-12 Tage später. Alle Angaben vorbehaltlich der Belieferung durch Vorlieferanten und insoweit unverbindlich.



Haftung



Ich biete elektronische Bauteile an. Das unprogrammierte Mikrocontroller-Modul wird bei Dir zum PID, indem Du es in eine 230V-Espressomaschine einbaust und PID-Firmware aufspielt. Für diese Schritte übernehme ich weder Haftung noch Gewährleistung: Basteln in Espressomaschinen erfolgt auf eigenes Risiko & Haftung.