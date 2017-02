Izzo Alex: Nasser Puck normal?

wie lange hast du nach dem bezug gewartet bis du die bilder gemacht hast?

wenn wasser auf dem puck steht hat es nach dem bezug zeit den puck zu

durchnässen - dann siehts so aus wie in deinem bild.



Dass du nie den Abdruck des Siebes siehst finde ich sehr seltsam.

Ich hab am Anfang nie auf die genauen Grammzahlen geschaut,

auch wenn hier viele anderer Meinung sind: versuch doch mal die Bohnen

NICHT zu wiegen und dosiere so viel dass der Siebträger grade noch so locker

reingeht (manche legen eine Münze auf den Puck und dosieren langsam

höher, bis die Münze nach dem reindrehen in den Puck gedrückt wird - das

ist die Dosis bei der zwischen Duschsieb und Puck kein Platz mehr ist).

Mit der Dosis müsste der Puck (wenn es kein Channeling gibt und die Maschine

sonst in Ordnung ist) einen festen, "trockenen" Puck geben.





Grüße

Christian

