achtung werbungliebe kaffee-netz user,ich darf mich hier als inhaber/röster/barista der kaffeefabrik one-man-show outen.um weiteren spekulationen einhalt zu gebieten: ich hab natürlich nix mit kraft-foods zu tun. in der favoritenstrasse 4-6 in wien bau ich eben meinen kleinen laden um der als kaffeebar/verkaufsstandort für meine kaffees dienen wird. geröstet wird in meiner werkstatt/lager in einem gewerbegebiet in simmering auf einem probat L5die öffnungszeiten die vorher erwähnt wurden stimmen leider nicht mehr, weil ich gerade mit gröberen umbauarbeiten begonnen habe (tapeten raus, boden schleifen...) und staub und kaffee verträgt sich nicht gut.ich werde mir erlauben in den nächsten tagen etwas mehr über mich und die projektfortschritte zu erzählen.jetzt muss ich leider weiter, da ich morgen sonntag 5.Juni ab 12.00 auf dem sportclubplatz in wien hernals beim benifiz fussball turnier, dem ute-bock-cup 2011 ( Ute Bock Cup 2011 ) mit meiner faema und ein oder zwei mazzer mühlen eine kaffeebar mache, zu gunsten von ute bock natürlich (für alle nicht-wiener: ute bock unterstützt flüchtlinge mit wohnungen, beratung und kleidung etc. - vor allem menschen die von obdachlosigkeit bedroht sind, da der staat sich nicht zuständig sieht)schönes wochenende. vielleich sieht man sich am sportclubplatztobias