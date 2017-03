Wenn es doch Versand sein soll: Fausto liefert ab 50€ Bestellwert versandkostenfrei. Lieferzeit 1 Tag per DHL und nach dem Erstkauf auf Rechnung. Das sind dann zwar auch noch so 2,5 bis 3 kg pro Bestellung, aber auch immer ganz frisch (Röstung wenige Tage vor Versand, manchmal vom gleichen Tag) und eine gute Auswahl an Sorten. Bei mir ist so eine Bestellung nach höchstens 1 Monat verbraucht, also frisch genug...

