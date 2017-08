Kaufberatung: Kaffeevollautomat mit ein bißchen Luxus

Meine Lebensgeschichte mit Kaffeevollautomaten ist auch mein Leidensweg. Von 1995 bis 2006 war ich in Besitz einer Saeco Royal Delux. Dann hatte ich 2006 die Idee mir eine neue zu kaufen, obwohl die alte ja noch funktionierte. Es wurde eine Jura. Diese lief von 2006 bis 2013. In dieser Zeit hatte ich Sie 4x in Reperatur wegen dem Mahlwerk. Störte mich nicht so sehr weil ich da ja eine Reperaturversicherung hatte. Beim 5. mal hatte ich dann aber genung und verhandelte mit der Versicherung und es gab eine Gutschrift von 800 Euro beim Kauf einer neuen. Das alles bekam ich schriftlich und ging damit zum Händler. Eigentlich wollte ich nicht noch einmal eine Jura, aber was passierte ich ging wieder mit einer Jura aus dem Geschäft. Es war eine Jura Impressa J9.3 One Touch. Und was soll ich euch schreiben ? Ich habe es bitter bereut. Die Maschine wenn Sie funktioniert ist ja top. Der Caffee schmeckt auch der Latte Maciato. Aber nun habe ich Sie schon zum 9. Male zur Reperatur gebracht. Immer der selbe Fehler : " Zu wenig Kaffeemehl" Ich kann sagen, so circa alle 1/2 Jahre ist Sie zur Kur.



Da ich das nicht mehr möchte suche ich verzweifelt eine neue Maschine. Was Sie machen soll :

1. einen ordentlichen heißen Kaffee

2. Cappucino

3. Latte Maciato



Einen großen Wassertank, Grad der Mahlung sollte einzustellen sein, Temperatur einstellbar.

Und was toll wäre eine Programmierung für 2 Personen, da meine Frau ihren Kaffee nicht so stark drinkt. Was wir uns auch wünschen wäre eine Brühgruppe zum herausnehmen.



Könnt Ihr uns da was empfehlen ? Saeco kenne ich, aber das Leihgerät eine Saeco Odea Plus kann man wirklich vergessen. Da kommt der Kaffee wirklich Dünn und Lauwarm heraus.



Ich bedanke mich jetzt schon eionmal rechtherzlich für eure Tips.



Schmerzgrenze beim Preis 700 bis 1000 €.

