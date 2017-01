Hallo Freunde.Wer über Rückspülen hinaus seine E61 pflegen will, dem braucht nicht bange zu sein - alles halb so schlimm.Es folgen Bilder und eine kleine Anleitung. Wichtig: so sieht es bei meiner Maschine (eine La Scala Butterfly) aus und so hat es auch funktioniert. Ich kann aber natürlich keine Garantie für euer gutes Stück übernehmen!Also: Los geht´s: Passende Schraubenschlüssel besorgen und am besten immer einen Lappen dazwischen legen, damit der Chrom nicht leidet. Parallel dazu die Explosionszeichnung von espressoXXl . Im Ersatzteilatlas nach Herstellern sortiert bei ECM schauen. Hier gibt's auch die passenden Ersatzdichtungen oder gleich das ganze Dichtungskit für die E61.Den oberen Teil ("Trompete") bzw. die Einzelteile habe ich in Entkalker gelegt und den Rest in Kaffeefettlöser.1 Die innenliegende Düse geht nicht heraus - zumindest bei mir nicht.2 Wie die alte Dichtung entfernen und die neue reinbekommen? Erst auf den zweiten Blick zu sehen: Der Zapfen (2) hat ein Gewinde, lässt sich also abdrehen. Dann sieht man auch noch eine kleine Unterlegscheibe zwischen Zapfen und Dichtung. Anschließend geht die Dichtung relativ einfach heraus.3 In der Hülse ist eine Dichtung - bei manchen Varianten sogar zwei. Der Zapfen lässt sich problemlos herausziehen.4 In und auf diese Hülse muss Hahnfett, wenn es nach dem Rückspülen nicht quietschen sollte.Beim Zusammenbauen Federn, Dichtungen und Hülse (4) dünn mit Hahnfett, besser noch mit Silikonfett ganz dünn einreiben.Wie gesagt: Kein Hexenwerk. Ist - wie immer - vor allem die Tücke des "ersten Versuchs" (das dritte Ikea-Regal ist auch in einem Fünftel der Zeit zusammengebaut).Ich bin sicher nicht der große E61-Meister. Wer also noch Tips und Hinweise hat, der ist herzlich eingeladen hier weiter zu schreiben.