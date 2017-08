Kesselflansch --> Schweißnaht gerissen, was tun?

Diskutiere Kesselflansch --> Schweißnaht gerissen, was tun? im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, an meiner Rega mit CMA/Astoria-Hebelgruppe ist die Schweißnaht am Kesselflansch gerissen. [img] [img] Das Loch selber kommt...