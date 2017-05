An der Rechtschreibung im Shop müssen sie noch ein wenig arbeiten......

El Salvador, Washed Arabica, Strictly High-Grown, Große Bohne, Pacamara

Zentralamerika, hochwachsen arabica.

Nach einigen (Qualität her) weniger Jahre, jetzt völlig auf dem Laufenden.

Vor allem die Gourmet-Typen sind sehr willkommen.

Eine große Bohne, feine Säure und gutem Körper. Wahrscheinlich das beste an El Salvador.



Kaffee auf der Finca del Joya gewachsen, im Westen des Landes auf einer Höhe von über 1400 m gelegen ist Teil der Bourbon Vielfalt, im Schatten der tropischen regen Wälder gewachsen und hat SHB Bohnen.

Klassifiziert Rainforest Aliance und verarbeitet durch Waschen, hat dieser Kaffee eine angenehme Säure und rund, typisch für Mittelamerika. Man kann Milchschokolade Notizen und schließlich ein wenig Nüsse gebacken bemerken



INDIAN MOONSONED MALABAR

In Westindien Malabar angehoben, geerntet und während der Monsun Naturwäsche Wasser des Monsun regen in der Nacht bedeckt und Wiederholen dieses Verfahrens, bis natürliches Peeling ist ideal für Liebhaber von Espresso-Kaffee verarbeitet.

Wenig Säure und Ganzkörper machen es ideal für Espresso. Es wird in Höhen über 1500 m gepflanzt, von Hand, durch Waschen verarbeitet und sortiert nach der Größe AA.

Präsentiert terrestrische Noten, exotische Gewürze, milde Säure und komplexen Geschmack.

