War am WE in der espressoperfetto Bar.

Von der Aufmachung recht schön gestaltet. Vorne im Verkauf verschiedene ECM Ausführungen und unterschiedliche Bohnensorten.

Habe 2 Espressi getrunken. Der erste war sehr stark und meiner Gaumenmeinung nach zu bitter. Die Tasse war bis zur Hälfte gefüllt, müssten also irgendwie 25ml gewesen sein. Der zweite war doppelt so voll, also beinahe bis zum Rand und sehr fader Geschmack und gerade an der Grenze zu sehr, sehr heiss.

Es waren 3 Leute hinter der Theke und diese waren echt mehr mit sich selber beschäftigt, als mit uns Gästen. Mit uns waren noch zwei Tische besetzt, die schon bedient waren.

Trotzdem standen zig vorgefertigte Espressogeschirre an der Theke bereit für den "grossen" Ansturm.

Die Zubereitung ging dementsprechend zügig und irgendwie schlampig hätte ich fast gesagt, wirklich ohne mal hinzuschauen was eigentlich gemacht wurde. Ungemütliche Stimmung einfach und man hatte das Gefühl wir würden die drei hinter der Theke stören.

Das war vielleicht die Wochenendeinstellung und unter der Woche läufts anders, aber so fand ich es nicht schön.

