Hallo,Ihr kennt den Trick mit der Hutmutter?Rechts ist die Pavoni Originaldüse, links eine Düse mir außermittig angebrachter Bohung und in der Mitte eine Hutmutter mit Bohrung in der Mitte.Die Lochgröße bei den Hutmuttern ist jeweils zwei Millimeter. Zuerst hatte ich die Befürchtung der Bohrer bicht mir ab. Aber die Hutmuttern ließen sich problemlos mit der Handbohrmaschine bearbeiten. Mit der Version der seitlichen Bohrung war ich letztendlich nicht so zufrieden, aber das mag auch an meinem vielleicht speziellen Handling bem schäumen liegen. Aber die Version mit mittiger Bohrung ist eine Verbesserung.Mit Zahnstochern hatte ich es auch probiert. Sie sind mir dauernd rausgefallen.