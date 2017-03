Heute im LM Newsletter und vielleicht für den ein oder anderen von Interesse:"La Marzocco, ..., is pleased to announce the opening of a new branch office in Germany, La Marzocco Deutschland GmbH, in Maulbronner Weg 25, Markgröningen."; Quelle: http://global.lamarzocco.com/en/hello-germany-new-branch-opens-in-stuttgart/ In Person macht das Pasquale De Falco von “Nuova Ricambi Deutschland”:Was ich jedoch irritiert ist dieser Text auf der Seite http://www.nuova-ricambi.de