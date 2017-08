La Pavoni alte Dampflanze fest oder schwenkbar

so simpel die Frage, wie sich "Herr Pavoni" das wohl gedacht hat, so schwer war es auf eine allgemeingültige Antwort zu stoßen, was ja nicht zwingend, aber zumindest interressant ist und vielleicht den einen oder anderen von seiner unfreiwillig steifen Lanze erlöst.

Es handelt sich um die "alte Dampflanze", die lediglich mithilfe einer Überwurfmutter angebracht wird, also nicht um die spätere Ausführung mit Bajonett-Aufsteckverschluss für schnelles Wechseln zum Cappuccinatore (wenn ich mich nicht täusche).

Und jetzt kommts: Ist diese als schwenkbar oder doch als steif zu montieren gedacht ?

Und schwenkt sie ausser mir überhaupt noch jemand? (Doch, einen hatte ich glaub gefunden).



Denn mehrfach ist zu lesen, dass eine Schwenkbarkeit durchaus willkommen wäre. Bei mir war das schon immer so und ich hielt es für normal, daher meine Verwunderung über derlei Sehnsüchte. Nach ein paar Jahren musste durfte ich lediglich mit ein wenig Teflonband übers Muttergewinde und etwas Fett in die Mutter (nicht aufs Gewinde, sondern dahin, wo sie die Dampflanze quasi "festhält/anpresst") nachhelfen und schon war es wieder kein Problem die Mutter so anzuziehen, dass die Dampflanze sowohl dicht, als auch bewegbar war.

Vielleicht hilfts ja jemand, vielleicht weiss ich gleich mehr und es ist ohnehin Gang und Gäbe - nur zu finden war für mich nichts.

