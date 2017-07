La Pavoni Europiccola/Professional (pre-millenium): Überhitzungsproblem gelöst

Ich muss sagen, wenn man schon länger die Pavoni besitzt, und sie mehr oder weniger im Griff hat, also schon weiß wann nach Einschalten die Temperatur da ist, ggf. mit der Hand an die Brühgruppe fasst, nach wie viele Bezügen die Maschine ausgeschaltet werden muss, und man bei niedrigerem Kesseldruck den Bezug macht...Und wenn dann auf einmal so eine Mod. das alles beseitigen würde....ich weiß nicht, würde mich durcheinander bringen, und vom Gefühl her hab ich nicht mehr eine Pavoni vor mir