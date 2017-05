Hallo allerseitsHab dieses Jahr zwei Mühlen Updates gemacht und daher leider keinen platz mehr für die schicke Lady. Daher biete ich sie zum Verkauf an.Sie ist gebraucht hat die üblichen Gebrauchsspuren bei gepflegter Benutzung.Funktioniert noch tadellos.Der Aufkleber für die Richtungen feiner+gröber habe ich weggemacht (da für mich ersichtlich) aber sicherheitshalber einen Kleber selbst geschrieben da man besser auf Nummer sicher geht. Bei der Weitergabe in andere Hände.Die Kaffeemühle hat einen Bohnenbehälter mit einem Fassungsvermögen von 250 gr., gewünschten Mahlgrads wird in Stufen eingestellt. Der original Plastiklöffel wurde durch einen soliden Edelstahllöffel ersetzt ist also somit dabei.Alles in allem hätte ich gut und gerne noch 150€ für die Lady.Wohne zwischen Lindau und Bregenz am Bodensee. Abholung und persönliche Besichtigung erwünscht geht aber im Fall der Fälle auch über Versand.Bei Interesse oder fragen scheut euch nicht mir zu schreiben.Genießt die aktuellen Fotos (fals nicht genug sende ich gern noch paar nach.Vielen Dank für Eure AufmerksamkeitGesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk