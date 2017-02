Landau i.d. Pfalz

(Auch wenn ich nicht wirklich aufgehübscht war und mein Arbeitsshirt anhatte, nachdem das dritte Mal an mir vorbei die mich bedienende Kraft gefragt wurde, ob alles in Ordnung sei - mit herablassenden Blick zu mir, hätte ich eigentlich einfach gehen sollen. Anscheinend darf man bei Parezzo nur mit Anzug einkaufen - den Protz sieht man ja auch in der Deko - und Fragen werden ungern beantwortet, vorallem Samstags wenn der Laden brummt.

Aber ich möchte auch fair bleiben und anmerken, dass dies nur mir passiert ist. Anderen, denen ich die Story erzählt habe, konnten es fast nicht glauben. Wer weiß, was da schief gelaufen ist, dennoch wird mich der Laden nie wieder sehen.)