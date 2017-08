Lelit PL41 TEM mit PID oder Rancilio Silvia

Während des Bezuges zu heizen ist bei der Silvia auch schlicht nicht nötig, da die Temperatur mehr als ausreichend stabil bleibt. Das ergibt sich nicht aus der Größe des Kessels sondern schlicht aus der ordentlichen Masse an Metall. Dieser Umstand ist ziemlich alt, wurde x-fach vermessen und hier besprochen, findet sich entsprechend auch schon in der Wiki: "Vorteile: gute Temperaturstabilität während des Bezugs, entsprechend hervorragendes Ergebnis in der Tasse".

