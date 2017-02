...Was daran "klasse" (sprich "unklasse"?) sein soll, verstehe ich nicht.

Bitte mir keine Doppeldeutungen in den Mund legen. Klasse heisst klasse und bedeutet, dass ich mich sehr über die rege Teilnahme und die Empfehlungen innerhalb der Diskussion freue.



Zum Post #2 von Marty909 hatte ich erwähnt, dass Dualboiler sogar schon für weniger Geld zu bekommen sind; nicht mehr und nicht weniger.

Und ich dachte ich erwähne nochmal am Rande, dass billigere Dualboiler nicht so in meinem Focus stehen.



Was mich noch interessiert: Beziehen sich die 999,-- € auf die PL62 ohne PID, oder auf die PL62T mit PID?

Ohne .



Nettes Feature finde ich übrigens die zwei Pumpen für Heißwasser und Espresso :-D

Finde ich auch, übrigens nicht für Tee sondern zum Tassenvorwärmen.

Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.