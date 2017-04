Ich finde die originale Düse Horror, weil sie für mich zu viele Löcher hat und ich die Milch nicht zum wirbeln und ziehen bringe. Die Düse pfeift in die Milch mit Höllendampf und die Milch wird so schnell heiß ohne dass man irgendetwas schäumen könnte.



Also einfach die alte Düse durch eine Neue (meine hat 2 Löcher und kommt von ECM) ersetzen...

