Die Gefahr einer "explosiven Zersetzung" des Vorratsglases sollte aber keinesfalls unterschätzt werden. Wenn die Bohnen Co2 ausgasen kann es tatsächlich zum Platzen des Glases kommen. Diese Fälle sind hier im KN mehrfach beschieben worden.

Daneben stehen wollte ich in so einem Fall nicht und putzen auch nicht. Also lieber nicht ganz so dicht verschließen. Es herrscht ja quasi ein dauerhafter Ausstoß von Gas, was ein Eindringen von Sauerstoff ja zumindest reduzieren sollte.

