Dallacorte schiebt grade ein Programm an, gebrauchte Evos der ersten Generation zurückzukaufen und aufzuarbeiten. Nennt sich "Second Buy" oder so.



Zu der Idee fällt mir ein alter Satz eines guten Freundes ein:

"Wenn Du sehen willst, wie der real existierende Sozialismus funktioniert hat, dann geh in die Stadtbücherei, leih Dir CDs aus und halt sie gegens Licht." Oder, auf heute gemünzt: Schau Dir youtube-Videos an, die Leute mit gemieteten Autos machen...auch die Sache mit der kostenlosen Reparatur bzw dem Nachweis ist höchst bedenklich. Da denkt mE jemand nicht daran, dass alle Arbeitsleistung irgendwie bezahlt sein muss (die FInanzierung natürlich auch), sonst geht das tolle Vermiet-Unternehmen pleite. Ein Gerät mieten und dann weniger/nicht mehr Kosten als einen allg. Wertverlust haben....leider eine absolute Illusion.



Marcus

